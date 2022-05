Festival de Théâtre – Les Ateliers de T’O

Festival de Théâtre – Les Ateliers de T’O, 21 mai 2022, . Festival de Théâtre – Les Ateliers de T’O

2022-05-21 – 2022-05-22 EUR 0 0 Proposé par Théâtr’Ouvert.

Théâtr’Ouvert ouvre les portes de 2 de ses ateliers pour faire découvrir au public le résultat d’une année de travail placée sous le signe du retour au plaisir de la création collective. Ce week-end se terminera en musique avec Jean-Michel trimaille qui, en ami, viendra clôturer le festival.

Réservation par mail. Proposé par Théâtr’Ouvert.

Théâtr’Ouvert ouvre les portes de 2 de ses ateliers pour faire découvrir au public le résultat d’une année de travail placée sous le signe du retour au plaisir de la création collective. Ce week-end se terminera en musique avec Jean-Michel trimaille qui, en ami, viendra clôturer le festival.

Réservation par mail. dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville