2022-07-30 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-31

Moselle L’association du foyer protestant nous a proposé à l’occasion du festival d’organiser des moments de lectures, où chacun pourra venir proposer un texte de son choix. Compositions personnelles ou textes d’auteurs. Les lectures seront orientées autour de la poésie, de la philosophie ou de textes spirituels. Il est possible aussi de proposer une chanson ou une musique. Chaque intervention de devrait pas dépasser 5 min (durée totale : 1h15). Inscriptions préalables souhaitées à la billetterie du festival. rue du Collège Foyer protestant Phalsbourg

