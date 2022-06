FESTIVAL DE THÉÂTRE – LE MONDE D’ERCKMANN-CHATRIAN EN CHANSONS Phalsbourg, 3 août 2022, Phalsbourg.

FESTIVAL DE THÉÂTRE – LE MONDE D’ERCKMANN-CHATRIAN EN CHANSONS

Daniel Muringer et Andrzej Rytwinski – Mulhouse. Durée : 1h20. Commande du festival de Phalsbourg. Qui mieux que Daniel MURINGER, fondateur du groupe GÉRANIUM et grand spécialiste des musiques traditionnelles alsaciennes, pouvait être contacté sur ce thème. Il a accepté avec plaisir cette invitation et avec Andrzej RYTWINSKI, musicien du groupe, se propose de parcourir l’œuvre d’Erckmann-Chatrian en chansons et en musiques. L’auteur n’est pas un inconnu pour GÉRANIUM, qui avait réalisé, en 1989 et en 1992, l’adaptation pour théâtre musical de “l’Histoire d’un paysan” et du ”Requiem du corbeau”. Spectacle composé à partir des chansons créées pour ces réalisations, de chants populaires mosellans qui ne pouvaient qu’être familiers à Erckmann-Chatrian, de chansons historiques en résonance avec les épisodes politiques qui ont marqué le romancier et qu’il a évoquées dans ses ouvrages. Il s’agit également d’illustrer et de recréer ce qu’a pu être l’environnement musical de l’écrivain amoureux de l’Alsace, avec un accent particulier sur “l’Ami Fritz” et les personnages qui l’entourent.

S’y emploient violon, accordéon, concertina, guitare, mandole et autres instruments qui accompagnent les chansons.

