du vendredi 26 mars au dimanche 28 mars à Espace Simone Signoret

Proposé par l'[Office Culturel D’Animation de Cenon](https://www.facebook.com/CentreCulturelChateauPalmer) (OCAC), le festival de théâtre « L’Autre rive »vous invite à partir à la découverte d’une série de représentations aux tons variés qui sauront plaire aux initiés comme aux non-initiés, aux petits, comme aux grands.

De 5€ à 10€; sur réservation

Les comédiens de 6 compagnies de théâtre montent sur les planches de l’espace Signoret à l’occasion du 6ème festival de théâtre « L’Autre rive ». Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T12:00:00;2021-03-26T14:00:00 2021-03-26T19:00:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T12:00:00;2021-03-27T14:00:00 2021-03-27T19:00:00;2021-03-28T09:00:00 2021-03-28T12:00:00;2021-03-28T14:00:00 2021-03-28T19:00:00

