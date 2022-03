Festival de Théâtre l’Autre Rive | 7e édition Espace Simone Signoret, 25 mars 2022, Cenon.

La septième édition du Festival l’Autre Rive se tiendra du 25 au 27 mars 2022 à l’Espace Simone Signoret ! ———————————————————————————————————- ### Au programme : du théâtre sous toutes ses formes, pour tous les goûts et pour tous les âges ! _Programmation :_ * **VENDREDI 25 MARS :** – 19h : Inauguration du Festival à l’Espace Simone Signoret – 20h30 : “Lîle inconnue” – Compagnie Jusqu’à l’Aube. * **SAMEDI 26 MARS :** – 16h30 : “Masha et le dernier Hiver” – Cie La Naine Rouge – 18h : “Mon corps n’en fait qu’à sa tête” – Cie Nord Théâtre – 20h30 : I Fratelli Lehman – Tom Corradini Teatro * **DIMANCHE 27 MARS :** – 11h : “Mue” – Cie Enpa’liées – 18h : ” L’Arrivant et l’Autre” – Cie l’Arrivant. _En parallèle du festival :_ * **SAMEDI 26 MARS / STAGE : Marie-Do Fréval et Eric Chevance** Cette rencontre inédite se déroulera en deux temps, en présence des comédiens. La matinée sera animée par Marie-Do Fréval, l’après-midi le sera par Eric Chevance. Ce stage permettra aux participants de travailler autour d’une thématique actuelle, “la notion de crise” qui sera abordée par deux approches complémentaires. ⚠Nombre de places limité ! _Infos pratiques :_ 9h30/12h30 – 13h30/16h Au Centre Culturel Palmer Sur inscription. Infos et réservation pour le stage : [https://urlz.fr/hxSq](https://urlz.fr/hxSq)

Sur inscription. Spectacle à partir de 6 €. Stage : 25 €

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot, 33150 Cenon Cenon Palmer Gironde



