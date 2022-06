FESTIVAL DE THÉÂTRE – LA VEILLÉE, 27 juillet 2022, .

FESTIVAL DE THÉÂTRE – LA VEILLÉE



2022-07-27 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-30

Compagnie OpUS – Niort. Durée : 1h55. Mme Champolleau, Mr Gauthier et Guillaume sont originaires de Bourgogne ; ils participent à une excursion organisée par la maison de retraite de Ménetreux. À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. Guillaume animera la soirée, Mr Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation… Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole… On se laissera surprendre à chanter, à parler des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais on verra aussi apparaître des extra-terrestres, des cuisinières à gaz et du pétrole en gel… OpUS pratique un théâtre d’étonnement, toujours chargé d’humour et de décalages poétiques où la fiction vient souvent bousculer le réel, à moins que ce ne soit l’inverse. Compagnie fidèle au Festival de Phalsbourg avec comme première collaboration l’accueil, il y a de cela plusieurs années, de la “crèche à moteur”.

