FESTIVAL DE THÉÂTRE – LA LISEUSE DE BONNE AVENTURE

2022-08-03 16:00:00 – 2022-08-03 0 EUR Par Laura Guilmet. Mimosa est une cliente comme une autre. Mais quand elle s’aperçoit que la liseuse de bonne aventure n’est pas là, hors de question de repartir, surtout devant le public venu nombreux pour interroger l’avenir. Elle se retrousse les manches, endosse l’habit de voyante et se découvre un nouveau don, celui de communiquer avec les livres. Ils vous en feront voir de toutes les couleurs, mais surtout, ils ont tant de choses à nous raconter ! dernière mise à jour : 2022-06-25 par

