FESTIVAL DE THEATRE JEUNESSE « EN SORTANT DE L’ECOLE »

2023-02-21 – 2023-02-23

6 EUR mardi 21 février à 14h30

Tout public à partir de 6 ans – 45 minutes

Clown / Commedia Dell’Arte

En ces temps de chocs et de fureurs, le simple badaud n’est plus à l’abri d’une attaque malfaisante des ennemis de la Nation.

C’est pourquoi le Royaume de France a mis en place un dispositif exceptionnel pour encadrer et protéger les populations civiles. Des hommes super-entraînés, supervigilants, et super-moustachus… LE PLAN VIGIE-CORSAIRE !

Poucette : mercredi 22 et jeudi 23 février à 10h30 Tout public à partir de 3 ans – 40 minutes Conte / Marionnettes miniatures

Les singes : mercredi 22 février à 14h30 Tout public à partir de 3 ans – 35 minutes Marionnettes à fils / Sans paroles

Agathe et Zohra Jeudi 23 février à 19h30 Tout public – 1h

Le festival « En sortant de l’école », c’est 3 jours de spectacles proposés par la Compagnie Gulliver pour occuper les petits pendant les vacances scolaires

compagniegulliver@yahoo.fr +33 6 17 89 63 13

