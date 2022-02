FESTIVAL DE THEATRE JEUNESSE « EN SORTANT DE L’ECOLE » Notre-Dame-des-Landes, 15 février 2022, Notre-Dame-des-Landes.

FESTIVAL DE THEATRE JEUNESSE « EN SORTANT DE L’ECOLE » Salle Cassiopée Rue Jules Verne Notre-Dame-des-Landes

2022-02-15 – 2022-02-17 Salle Cassiopée Rue Jules Verne

Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique Notre-Dame-des-Landes

– Mardi 15 février : 14h30 Même pas peur (5 ans et +)

« Qu’est-ce qui se cache dans la forêt la nuit ? Léontine ne veut pas le savoir, elle a trop peur. Peur du noir, peur des bêtes féroces et des bruits bizarres. Et surtout elle a peur des sorcières qui rôdent tard le soir. Sauf que Léontine a oublié Courgette dans la forêt. Il est tard, il fait noir, c’est l’heure de dormir. Prenant son courage à deux mains, elle va partir à sa recherche. »

– Mercredi 16 février : 10h30 les Quat’saisons (1 an et +)

« A l’enterrement d’une feuille morte, deux escargots s’en vont… Au son des violons de Vivaldi, ils traversent les saisons et entraînent avec eux, les jeunes âmes sensibles aux ombres et à la lumière, à la musique et au temps, à l’amitié et à la fête. »

– Mercredi 16 février : 14h30 Quel Cirque! (3 ans et +)

« Place aux artistes : Zoé la mouche acrobate, Bertille, la chenille contorsionniste et Victor, le célèbre chien qui chante. Et Patatras, c’est l’accident ! Victor avale Zoé ! Bien vite, il la recrache mais quand il ouvre la gueule pour chanter… Catastrophe ! Il caquette comme une poule. Quel est donc ce mystère ? Pour guérir Victor, Anita et sa troupe partent à la recherche de la fée

Luise. Un voyage d’où le petit cirque sortira grandi et où chacun finira par trouver sa voix. »

– Jeudi 17 février : 10h30 Les Quat’ saisons (1 an et +)

– Jeudi 17 février : 14h30 Attention Dragons (6 ans et +)

« Le Docteur Peter Drake a décidé de consacrer sa vie à chercher les dragons ! Il peut aujourd’hui prétendre que les dragons existent bel et bien. Au fil de ses nombreux voyages autour du monde, il s’est constitué une collection intéressante de traces, d’indices, qui attestent de leur présence passée mais aussi… présente ! Il se propose de partager le fruit de ses recherches avec les plus incrédules d’entre vous, au cours d’une conférence sérieusement drôle. Ouvrez grand votre cœur, vous risquez d’être surpris ! »

Tarifs : 3€ pour les Quat’saisons / 6€ pour les autres spectacles / 10€ le pas’spartout pour l’ensemble des spectacles

Parlotte et goûters offerts après les spectacles

Renseignements et réservations auprès de la Compagnie Gulliver au 06 17 89 63 13.

Le festival « En sortant de l’école », c’est 3 jours de spectacles proposés par la Compagnie Gulliver pour occuper les petits pendant les vacances scolaires

compagniegulliver@yahoo.fr +33 6 17 89 63 13

