FESTIVAL DE THÉÂTRE – ÎLE O Phalsbourg, 1 août 2022, Phalsbourg.

FESTIVAL DE THÉÂTRE – ÎLE O

3-1 rue de la Manutention Parc du Château Phalsbourg Moselle Parc du Château 3-1 rue de la Manutention

2022-08-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-03

Parc du Château 3-1 rue de la Manutention

Phalsbourg

Moselle

Cirque. Compagnie Barolosolo – Sarthe. Durée : 45 min. Du cirque les pieds dans l’eau ? Pourquoi pas! Dans ce spectacle insolite où le mât chinois sert de flûte et l’eau de tambour, où guitare et banjo n’ont pas peur des remous, deux clowns viennent se produire sur une scène… remplie d’eau. Alors que l’une se mouille à l’envi, l’autre fait des pieds et des mains pour éviter la baignade. Source d’absurdités des plus comiques et de scènes adorablement poétiques, la situation mène gaiement les petits (et leurs parents !) à des cascades de rires. Ce spectacle a déjà été accueilli à Phalsbourg en 2012 avec deux comédiens. Entre temps il a fait le tour du monde. Il nous revient dix ans plus tard, repris par deux comédiennes.

Parc du Château 3-1 rue de la Manutention Phalsbourg

dernière mise à jour : 2022-06-23 par