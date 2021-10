Festival de théâtre “Forêt en Scène” La Forêt-Fouesnant, 29 octobre 2021, La Forêt-Fouesnant.

Festival de théâtre “Forêt en Scène” 2021-10-29 – 2021-10-29 Le Nautile 2 rue des Cerisiers

La Forêt-Fouesnant Finistère

Forêt en Scène revient sur la scène du Nautile de la Forêt Fouesnant, du 29 au 31 octobre pour sa 11ème édition.

Le festival inaugurera cette année deux moments de lecture « théâtre », un « apéro-théâtre » et un « café-théâtre », deux rendez-vous gratuits.

VENDREDI 29 OCTOBRE A 20H30

« Abilène » par l’atelier-théâtre de Kerfeunteun (Quimper) de Véronique Benjamin-Muntaner.

Un western au théâtre, voilà quelque chose de pas banal. Sur une écriture collective, les comédiens dirigés par Véronique Benjamin-Muntaner déroulent un texte farci de calembours et jeux de mots hilarants, dans l’ambiance survoltée d’un saloon. Un western déjanté avec amours, désamours et vengeances. Une pièce à savourer, entre rires et tragique.

Tout public. Durée : 1h20

SAMEDI 30 OCTOBRE A 16H30

« Le Bocal » par la Compagnie du Caillou (Quimper).

Fin d’un repas de famille dans le jardin de la maison de Marc et Béa qui reçoivent Louis et sa sœur Abby, les cadets de Marc. Les sujets de discussion ne manquent pas et les discussions s’enchaînent. Un point de crispation surgit lorsque Marc annonce que leur sœur Cathy doit se faire opérer et qu’il leur faut s’organiser pour garder Théo, son fils lourdement handicapé. Surgissent des pensées inavouées, parfois cruelles… Des regrets sur ce qu’on est devenu… Une comédie douce-amère absolument moderne.

Écriture et mise en scène collective.

Avec Véronique Benjamin-Muntaner, Élisabeth Nédélec, Renaud Martinez et Franck Jourdain.

Tout public. Durée : 1h

SAMEDI 30 OCTOBRE A PARTIR DE 18H

« Apéro-théâtre » dans l’espace restauration (gratuit).

Lecture de différentes scénettes, piochées dans le répertoire, lues par différents comédiens.

SAMEDI 30 OCTOBRE A 20H30

« Les deux frères » par la Compagnie Dans les Traces (Quimper).

Deux frères se retrouvent après des années de séparation. Face à face tendu, éprouvant, cruel, sur le fil du rasoir. Qu’est-ce qui les a séparés ? Qu’est-ce qui les unit encore ? Le cadet, Fred, acteur raté, alcoolique et pleurnichard qui a tout perdu, prend l’ascendant sur Henry, le businessman toujours si sûr de lui. Ils ont aimés la même femme. Elle aimait Henry, mais c’est pourtant Fred, l’acteur si fragile mais vrai, sincère, vivant, qu’elle a choisi.

Cette pièce nous parle avec tendresse de choses humaines, éternelles. L’élégance généreuse de l’humour parvient à traiter du fondamental, de l’essentiel, l’air de rien, sans forcer le trait, sans s’appesantir…

Écrit et mis en scène par Robert Joubin, interprété par Leonardo Rivillo et Robert Joubin.

Durée : 1h30

DIMANCHE 31 OCTOBRE A PARTIR DE 14H

« Café-théâtre » dans l’espace restauration (gratuit).

Lecture de différentes scénettes, piochées dans le répertoire, lues par différents comédiens.

DIMANCHE 31 OCTOBRE A 16H30

« Le Misanthrope » de Molière par l’atelier-théâtre de Kerfeunteun (Robert Joubin).

Une pièce, et quelle pièce ! Le Misanthrope relate la passion dévorante d’Alceste pour une jeune veuve, Célimène. Derrière la folie amoureuse, Molière décrit ici un personnage convaincu de sa hauteur d’esprit dans une cour du Roi où tout n’est que vanité.

La mise en scène de Robert Joubin est tout en sobriété et en intensité.

Tout public. Durée : 2h

Tarifs : 10 euros la pièce.

30 euros les quatre.

Gratuit pour les moins de douze ans.

Contact : fromveur@free.fr

Pass sanitaire obligatoire et port du masque pour se déplacer et pendant les spectacles.

fromveur@free.fr +33 2 98 51 43 15 http://www.foret-fouesnant.org/nautile

dernière mise à jour : 2021-09-29 par