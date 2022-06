FESTIVAL DE THÉÂTRE – ENTREMETS ERCKMANNIENS Phalsbourg, 2 août 2022, Phalsbourg.

FESTIVAL DE THÉÂTRE – ENTREMETS ERCKMANNIENS

2022-08-02 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-05

9 EUR Tout public

Prestation divisée en 2 séquences. Durée totale : 1h10. Myrtille Kamishibaï (tradition narrative japonaise), compagnie Avec ou Sans Fils Phalsbourg : Conte animé d’après “Myrtille” d’Erckmann-Chatrian. Christian Brêmer, bourgeois de Dossenheim, recueille dans la forêt une petite bohémienne orpheline, et l’adopte… Thème toujours sensible de l’adoption, de la différence, de l’enfant sauvage. Suivi de Phalsbourg et la plume d’Erckmann-Chatrian, film documentaire Yolau Productions. On connait la passion de Laurent Goergler pour le cinéma. Sa dernière production retrace les liens forts entre Phalsbourg et Erckmann-Chatrian. Outre quelques témoignages, ce documentaire révèle de magnifiques archives inédites sur l’organisation du cinquantième anniversaire de la mort d’Émile Erckmann en 1949. Des archives qui attestent de la grande popularité de ces deux auteurs à cette époque et de la formidable énergie festive des habitants de Phalsbourg et de son canton.

