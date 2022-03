Festival de théâtre Entre-Deux-Scènes Hôtel de ville, 3 juin 2022, Cenon.

Organisé par le théâtre alizé, le festival Entre-Deux-Scènes, est un coup de projecteur sur ces émotions qui font que le théâtre est un lieu de parole, d’écoute et d’échanges. Programme ——— ### **Vendredi 03 juin** **Coma, 19h** Par le groupe Entre-deux-scènes pré-ados _Coma : nom masculin, état caractérisé par la perte des fonctions de relation avec conservation de la vie végétative. C’est ce que vit Élise. Ses amis (mais pas que) viennent pour lui parler, mais ils ne savent pas si elle peut les entendre._ **Hôtel des deux mondes, 21h** Par la Cie Pies jaunes & Cie troupe associée _Un homme arrive dans un endroit étrange. Est-ce un hôpital ? Est-ce un hôtel ? Il rencontre divers personnages qui, comme lui, attendent…_ _Le docteur S, personnage énigmatique, suit les occupants de l’endroit par machine interposée, accompagné de fantomatiques assistants, communiquant par le regard. Des complicités vont naître aux détours des scènes et des rencontres jusqu’à un amour quasi impossible._ _Du fantastique, de la science fiction, de l’anticipation ou tout simplement une interrogation philosophique sur la vie en général._ ### **Samedi 04 juin** **Une journée comme les autres rue tournefort, 17h** _Par le groupe Entre deux scènes adultes_ _Elle est bien tranquille cette jolie rue Tournefort. Un café, de beaux immeubles, des habitants qui s’entendent très très bien … Qui communiquent très très bien … Quoi ? Qui parle d’une rumeur ? Personne ! Tout ne peut que bien se passer dans une rue aussi tranquille… Ça va ça vient, les histoires s’enchaînent sur un rythme endiablé, …décidément tranquille !_ **Angine rouge ? 19h** _Par le groupe Entre-deux-scènes ados-jeunes adultes (création collective)_ _Au départ, il y la catastrophe. Puis nous, les survivants, qui nous accrochons, qui survivons, qui reconstruisons. Pourquoi ? Pourquoi un tel cataclysme ? Les raisons sont multiples, obscures… pas de réponses…Alors mieux vaut avancer.Venez, écoutez-nous, regardez-nous, entendez-nous. Nous avons tant à vous raconter. Un patchwork dense en messages et riche en émotions, un témoignage de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons._ **Les fourberies de Scapin, 21h** Par le groupe Entre-deux-scènes adultes _Scapin, valet inventif, fin stratège, habile fourbe, se joue aisément de son maître et de son père. Joueur et vengeur, avec la complicité de son ami Sylvestre, il use de ses talents pour duper d’autres maitres avides et d’autres fils soucieux de leur héritage et de leurs amourettes… Une douce farce jubilatoire, où tous et toutes se font gaiement abuser, subtilement manipuler, pour le plaisir d’un Scapin aussi tenace que malicieux… Le public voyage avec joie de sourire en sourire, de surprise en surprise…_ ### **Dimanche 05 juin** **2 spectacles en 1: Le petit prince…ou presque! & Hansel et Gretel, 15H** **Le petit prince…ou presque !** Par le groupe Entre-deux-scènes enfants _Et si on trouvait un livre ? Et si ce livre, c’était” le Petit Prince “? Et si les personnages apparaissaient ? Et si on jouait le Petit Prince… Enfin presque !_ **Hansel et Gretel** Par la cie les porteurs d’histoires _Perdez-vous avec, Hansel et Gretel, dans une immense et sombre forêt._ _Partagez avec eux leurs aventures, leurs déboires, leurs peurs et leurs réussites… la réussite de deux enfants toujours pleins d’espoir quelles que soient les situations. Un conte haut en couleur qui vous fera immanquablement voyager._ ### **Mardi 07 juin** **Une journée comme les autres rue tournefort, 21h** Par le groupe Entre-deux-scènes adultes _Elle est bien tranquille cette jolie rue Tournefort. Un café, de beaux immeubles, des habitants qui s’entendent très très bien … Qui communiquent très très bien … Quoi ? Qui parle d’une rumeur ? Personne ! Tout ne peut que bien se passer dans une rue aussi tranquille… Ça va ça vient, les histoires s’enchaînent sur un rythme endiablé, …décidément tranquille !_ ### **Mercredi 08 juin** _Derniers remords avant l’oubli, 21h_ Groupe entre-deux-scènes adultes _Bienvenue dans une maison à la campagne où trois amis, Pierre, Hélène et Paul ont vécu ensemble il y a maintenant une vingtaine d’années. Aujourd’hui Pierre y vit toujours, seul, Hélène et Paul ayant refait leurs vies chacun de son côté. Après 20 ans, ils reviennent chez Pierre, accompagnés de leur nouvelles familles afin de débattre de la vente de la maison. Dans cette maison qui n’a pas changé, il y a sur les meubles, sous les tapis, derrière les tableaux des restes de souvenirs, de non dits et de rancœurs._ _S’ils reviennent aujourd’hui, ne serait-ce pas aussi pour régler leurs comptes… avant l’oubli ?_ ### **Jeudi 09 juin** **Hôtel des deux mondes, 21H** Par la [cie les Pies jaunes & Cie troupe associée](http://www.atelier-theatre.org/) _Un homme arrive dans un endroit étrange. Est-ce un hôpital ? Est-ce un hôtel ? Il rencontre divers personnages qui, comme lui, attendent…_ _Le docteur S, personnage énigmatique, suit les occupants de l’endroit par machine interposée, accompagné de fantomatiques assistants, communiquant par le regard. Des complicités vont naître aux détours des scènes et des rencontres jusqu’à un amour quasi impossible. Du fantastique, de la science fiction, de l’anticipation ou tout simplement une interrogation philosophique sur la vie en général._ ### **Vendredi 10 juin** **Les #Mêmespaspeur font leur match, 19h** Par le groupe Entredeux-scènes adultes _Ils sont toujours là les #Mêmespaspeur et ont envie d’en découdre ! Alors c’est parti pour un match d’impro à leur sauce : ils vont se répartir en 2 équipes et s’affronter autour de différentes catégories. Qui va choisir les équipes ? Le hasard ! Qui va les juger ? Vous ! Qui va leur imposer des thèmes ? Vous ! Qui va passer un bon moment ? Vous, eux, nous ! C’est parti pour le show !_ **Derniers remords avant l’oubli, 21h** Par le groupe entre-deux-scènes adultes _Bienvenue dans une maison à la campagne où trois amis, Pierre, Hélène et Paul ont vécu ensemble il y a maintenant une vingtaine d’années. Aujourd’hui Pierre y vit toujours, seul, Hélène et Paul ayant refait leurs vies chacun de son côté. Après 20 ans, ils reviennent chez Pierre, accompagnés de leur nouvelles familles afin de débattre de la vente de la maison. Dans cette maison qui n’a pas changé, il y a sur les meubles, sous les tapis, derrière les tableaux des restes de souvenirs, de non dits et de rancœurs._ _S’ils reviennent aujourd’hui, ne serait-ce pas aussi pour régler leurs comptes… avant l’oubli ?_ ### **Samedi 11 juin** **Le petit prince…ou presque ! 15h** Par le groupe Entre-deux-scènes enfants _Et si on trouvait un livre ? Et si ce livre, c’était” le Petit Prince “? Et si les personnages apparaissaient ? Et si on jouait le Petit Prince… Enfin presque !_ **Coma, 17h** Par le groupe Entre deux scènes pré-ados _Coma : nom masculin, état caractérisé par la perte des fonctions de relation avec conservation de la vie végétative. C’est ce que vit Élise. Ses amis (mais pas que) viennent pour lui parler, mais ils ne savent pas si elle peut les entendre_ **Angine rouge, 19h** Entre deux scènes ados – jeunes adultes (Création collective) _Au départ, il y la catastrophe. Puis nous, les survivants, qui nous accrochons, qui survivons, qui reconstruisons. Pourquoi ? Pourquoi un tel cataclysme ? Les raisons sont multiples, obscures… pas de réponses…Alors mieux vaut avancer. Venez, écoutez-nous, regardez-nous, entendez-nous. Nous avons tant à vous raconter. Un patchwork dense en messages et riche en émotions, un témoignage de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons._ **Les fourberies de Scapin, 21h** Entre deux scènes adultes _Scapin, valet inventif, fin stratège, habile fourbe, se joue aisément de son maître et de son père. Joueur et vengeur, avec la complicité de son ami Sylvestre, il use de ses talents pour duper d’autres maitres avides et d’autres fils soucieux de leur héritage et de leurs amourettes… Une douce farce jubilatoire, où tous et toutes se font gaiement abuser, subtilement manipuler, pour le plaisir d’un Scapin aussi tenace que malicieux… Le public voyage avec joie de sourire en sourire, de surprise en surprise…_ ### **Dimanche 12 juin** **Le dimanche : l’impro c’est permis ! 15h** 1ère partie : les Lorettimpros font leur show ! _Ils reviennent nous faire rire en jouant avec les mots que vous allez leur soumettre. Un banc, une histoire, un challenge !_ 2ème partie: Les #Mêmespaspeur font leur match: La revanche! _Ils sont de retour les #Mêmespaspeur, on reprend les équipes du match aller pour un retour triomphant ! Toujours les mêmes règles : des catégories imposées, vous proposez les thèmes, vous les jugez…nous passons un bon_ moment ! **Clôture surprise, 17h**

6.50€ tarif unique

Entre-deux-scènes est ouvert à tous les amoureux du spectacle vivant. Les comédiens montent sur les planches pour vous faire rire, pleurer et pourquoi pas vous donner le goût de la scène…

Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T19:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-03T21:00:00 2022-06-03T22:00:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-04T21:00:00 2022-06-04T22:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T15:35:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T16:35:00;2022-06-07T21:00:00 2022-06-07T22:30:00;2022-06-08T21:00:00 2022-06-08T22:30:00;2022-06-09T21:00:00 2022-06-09T22:30:00;2022-06-10T19:00:00 2022-06-10T20:00:00;2022-06-10T21:00:00 2022-06-10T22:30:00;2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T16:00:00;2022-06-11T17:00:00 2022-06-11T18:00:00;2022-06-11T19:00:00 2022-06-11T20:00:00;2022-06-11T21:00:00 2022-06-11T22:00:00;2022-06-12T15:00:00 2022-06-12T16:00:00;2022-06-12T17:00:00 2022-06-12T18:00:00