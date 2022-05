Festival de Théâtre en Val de Luynes : Les fugueuses Luynes, 7 juillet 2022, Luynes.

Festival de Théâtre en Val de Luynes : Les fugueuses 9 rue Alfred Baugé Luynes

2022-07-07 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-07 22:30:00 22:30:00

Luynes Indre-et-Loire Luynes9 rue Alfred Baugé Indre-et-Loire

Comédie tout public de Pierre Palmade et Christophe Duthuron

Mise en scène : Philippe Rolland / Compagnie : Les masques blancs

Une roadcomedie qui narre la rencontre de deux auto-stoppeuses en fugue Margot (Anne-Laure Prono), 40 ans, décide de fuir le domicile familial le jour des 18 ans de sa fille, fatiguée de ne donner qu’aux autres sans jamais penser à elle. Au bord d’une nationale avec ses valises, elle va faire la rencontre de Claude (Marie-Christine Garandeau), 80 ans, qui, elle aussi, a fugué, mais de sa maison de retraite des Glaïeuls, où son fils l’a placée plus ou moins pour s’en débarrasser. D’une rencontre houleuse entre deux femmes de générations différentes mais poursuivant le même but, fuir un enfer pour trouver un idéal, va naître une amitié sincère et semée d’embûches.

infos@theatre-valdeluynes.com +33 2 47 55 77 14 https://reservation.tours-tourisme.fr/les-fugueuses.html

