Festival de Théâtre en Sud-Touraine au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde Catégories d’évènement: Céré-la-Ronde

Indre-et-Loire

Festival de Théâtre en Sud-Touraine au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 30 juillet 2022, Céré-la-Ronde. Festival de Théâtre en Sud-Touraine au Château de Montpoupon

D764 Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

2022-07-30 20:30:00 – 2022-07-30 22:45:00 Céré-la-Ronde

Indre-et-Loire Céré-la-Ronde 12 EUR (Re)découvrez au pied de deux châteaux emblématiques de Touraine, 2 pièces de théâtre du répertoire classique, en partenariat le Théâtre des Deux Rives de Versailles.

Le 30 juillet à 20h30, « La nuit des rois » de Shakespeare dans la cour du Château de Montpoupon. Cette tragicomédie a pour toile de fond l’Italie où des jumeaux font naufrage lors d’une tempête. La jumelle Viola, décide de se déguiser en homme et rentre au service du duc d’Orsino, tombé fou amoureux d’Olivia. Le duc charge Viola de plaider sa cause auprès d’Olivia. L’arrivée de Sébastien, le jumeau de Viola, dont l’extraordinaire ressemblance trompe Olivia. Se succèdent alors une série de quiproquos.

Le 31 juillet à 18h au Jardin Public de Loches pour une représentation du « Malade imaginaire » de Molière. Assistez à la représentation de « La nuit des rois » de Shakespeare, dans la cour majestueuse du Château de Montpoupon, lors du Festival de Théâtre en Sud-Touraine. contact@montpoupon.com +33 2 47 94 21 15 https://www.montpoupon.com/ (Re)découvrez au pied de deux châteaux emblématiques de Touraine, 2 pièces de théâtre du répertoire classique, en partenariat le Théâtre des Deux Rives de Versailles.

Le 30 juillet à 20h30, « La nuit des rois » de Shakespeare dans la cour du Château de Montpoupon. Cette tragicomédie a pour toile de fond l’Italie où des jumeaux font naufrage lors d’une tempête. La jumelle Viola, décide de se déguiser en homme et rentre au service du duc d’Orsino, tombé fou amoureux d’Olivia. Le duc charge Viola de plaider sa cause auprès d’Olivia. L’arrivée de Sébastien, le jumeau de Viola, dont l’extraordinaire ressemblance trompe Olivia. Se succèdent alors une série de quiproquos.

Le 31 juillet à 18h au Jardin Public de Loches pour une représentation du « Malade imaginaire » de Molière. Château de Montpoupon

Céré-la-Ronde

dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Catégories d’évènement: Céré-la-Ronde, Indre-et-Loire Autres Lieu Céré-la-Ronde Adresse D764 Céré-la-Ronde Indre-et-Loire Ville Céré-la-Ronde lieuville Céré-la-Ronde Departement Indre-et-Loire

Festival de Théâtre en Sud-Touraine au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde 2022-07-30 was last modified: by Festival de Théâtre en Sud-Touraine au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde 30 juillet 2022 D764 Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Céré-la-Ronde Indre-et-Loire