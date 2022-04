Festival de Théâtre en Albret Vianne, 26 juillet 2022, Vianne.

Festival de Théâtre en Albret Vianne

2022-07-26 – 2022-07-28

Vianne Lot-et-Garonne Vianne

Le Festival de Théâtre en Albret fête sa 10e édition à Vianne autour du jardin de l’église.

Trois soirées de spectacle avec en ouverture le mardi 26 juillet “Marius” de Marcel Pagnol par la troupe toulousaine du Théâtre du Pavé.

Le mercredi 27 juillet : “L’amour médecin” pour célébrer l’année Molière avec le théâtre Pierre Debauche.

Le jeudi 28 juillet : “Scènes sur scènes” avec le Petit théâtre d’Albret à 15h30 et “le Patakez music show” à 21h00 : Dalila et Christian Laborde, Bernard Salle et Serge Brésolin.

Les après-midis : jeux et contes pour les enfants (gratuits).

Repas : Food trucks accompagnés en chantant par “l’ogre à manivelle”

Repli Espace Jourdain de l’Isle en cas de mauvais temps : tous les spectacles sont assurés ainsi que les repas.

+33 6 26 69 52 63

Vianne

dernière mise à jour : 2022-04-02 par