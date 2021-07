Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Festival de théâtre des Enfants de Molière] Mystère et boule d’atome Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Dieppe Seine-Maritime Dans la nuit étoilée d’un soir de Noël, le petit Balthazar est inquiet : La belle Cassiopée, la constellation qui fait un W dans le ciel, eh bien Cassiopée a disparu !

Stupeur quand le vieux Simon, son mentor astrophysicien, lui confirme cette aberration.

Tous deux vont partir en voyage dans le cosmos pour découvrir le mystère de cette singularité. Un voyage sidéral et sidérant, pour devenir l’ami du mystère. Chamboule-tout dans les étoiles, attention aux trous noirs !

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Casino de Dieppe Boulevard de Verdun Ville Dieppe lieuville 49.92583#1.07277