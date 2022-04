Festival de théâtre de Printemps Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau Programme à venir. Le 25ème festival de théâtre de Printemps de Fuveau réunit différentes troupes de théâtre amateur de la région qui nous présenteront leurs créations. cercle.stmichel@wanadoo.fr +33 6 09 96 62 89 Programme à venir. rue du Figuier Théâtre du Cercle St Michel Fuveau

