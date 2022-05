Festival de Théâtre de Figeac “visite de groupe, déambulation audioguidée…” et “Laika”, 1 août 2022, .

Festival de Théâtre de Figeac “visite de groupe, déambulation audioguidée…” et “Laika”

2022-08-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-01

6 EUR 6 22 Lundi 01 août

Visite de groupe, déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac.

Cette Visite de Groupe se propose de visiter le groupe de visiteurs qui la constitue. Bonne visite. Restez groupés.

Et si le plus passionnant, c’était nous ?

Nicolas Heredia détourne le principe de l’audio-guide pour enquêter sur les visiteurs eux-mêmes, lors d’une visite de groupe. Par la friction entre réel et poétique, la confrontation de l’intime à l’espace public, l’expérience invite à porter une attention amusée à notre environnement quotidien.

Malgré les écouteurs, nous traversons quelques lieux remarquables à propos desquels nous n’apprendrons absolument rien. Bonne visite, et restons groupés !

Laïka

Après le magnifique Discours à la Nation qui a parcouru le monde, Ascanio Celestini et David Murgia reviennent avec Laïka. Ecrite par le premier et interprétée par le deuxième, accompagné d’un accordéoniste, cette pièce est une fable oscillant sans cesse entre ironie et farce, satire politique et réalité crue.

Laïka, comme cette chienne des rues choisie pour sa résistance supposée, envoyée dans l’espace en 1957 par les Soviétiques ?

Ici aussi gravitent de pauvres hères, des maltraités : le peuple de nos villes. Ils sont racontés à travers le regard drôle, bienveillant et fantasque d’un pauvre Christ revenu voir ce que donne l’humanité. C’est interprété par un David Murgia en grâce, accompagné d’un accordéon tendre et triste qui nous emmènent dans un monde engagé et imagé, où naissent des émotions fortes. Et on se laisse emporter par une fable incroyable qui résonne comme une grande leçon de vie.

Lundi 01 août

Visite de groupe, Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac

17h, Théâtre, Place Champollion, Figeac

durée 1h

Visite de groupe, Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac

19h, Théâtre Place Champollion, Figeac

durée 1h

Laïka,

21h30, Théâtre, Cour du Puy, Figeac

Durée du spectacle: 1h15

