Festival de Théâtre de Figeac “visite de groupe, déambulation audioguidée… “et “Al Atlal, Chant pour ma mère” Figeac, 31 juillet 2022, Figeac.

Festival de Théâtre de Figeac “visite de groupe, déambulation audioguidée… “et “Al Atlal, Chant pour ma mère” Figeac

2022-07-31 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-31

Figeac Lot

6 EUR 6 22 Dimanche 31 juillet

Visite de groupe

Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac

17h, Théâtre, Place Champollion, Figeac

Durée du spectacle : 1h

Visite de groupe

Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac

19h, Théâtre, Place Champollion, Figeac

Durée du spectacle : 1h

Al Atlal, Chant pour ma mère

21h30, Théâtre Musical

Cour du Puy, Figeac

Durée du spectacle: 1h15

Visite de groupe, déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac.

Cette Visite de Groupe se propose de visiter le groupe de visiteurs qui la constitue. Bonne visite. Restez groupés.

Et si le plus passionnant, c’était nous ?

Nicolas Heredia détourne le principe de l’audio-guide pour enquêter sur les visiteurs eux-mêmes, lors d’une visite de groupe. Par la friction entre réel et poétique, la confrontation de l’intime à l’espace public, l’expérience invite à porter une attention amusée à notre environnement quotidien.

Malgré les écouteurs, nous traversons quelques lieux remarquables à propos desquels nous n’apprendrons absolument rien. Bonne visite, et restons groupés !

Al Atlal, Chant pour ma mère

Un subtil hommage à la chanteuse Oum Kalsoum, magnifié par le talent de Norah Krief.

Oud, guitare électrique, électronique et talons aiguilles portent un subtil hommage à la chanteuse Oum Kalsoum, magnifié par le talent de Norah Krief, formidable comédienne qui a joué Marivaux, Molière, Shakespeare ou Tchékov.

Al Atlal signifie Les Ruines. C’est un poème chanté en son temps par l’immense Oum Kalsoum, qui racontait les vestiges d’un amour et le rêve d’un pays perdu. Et que sifflotait la mère de Norah Krief dans leur jardin de banlieue parisienne.

Par la voix, le chant, la parole, l’artiste rend hommage à cet exil et à la nostalgie qui irradie la surface du monde.

Dimanche 31 juillet

Visite de groupe

Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac

17h, Théâtre, Place Champollion, Figeac

Durée du spectacle : 1h

Visite de groupe

Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac

19h, Théâtre, Place Champollion, Figeac

Durée du spectacle : 1h

Al Atlal, Chant pour ma mère

21h30, Théâtre Musical

Cour du Puy, Figeac

Durée du spectacle: 1h15

scénograph © Jean-Louis Fernandez

Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par