Festival de Théâtre de Figeac “Un matin… s’étirer jusqu’aux bouts du monde” et “la Dame de chez (céline) Maxim” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Festival de Théâtre de Figeac “Un matin… s’étirer jusqu’aux bouts du monde” et “la Dame de chez (céline) Maxim” Figeac, 25 avril 2022, Figeac. Festival de Théâtre de Figeac “Un matin… s’étirer jusqu’aux bouts du monde” et “la Dame de chez (céline) Maxim” Figeac

2022-04-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-25

Figeac Lot 6 EUR 6 22 lundi 25 juillet

Un matin… S’étirer jusqu’aux bouts du monde

Par Catherine Phet / Anne Lefèvre

19h00 Performance lecture

Salle Balène, Figeac

durée 1h La Dame de chez [Céline] Maxim

Georges Feydeau / Laurent Brethome

21h30 Théâtre Cour du Puy, Figeac

durée 2h30 Un matin… S’étirer jusqu’aux bouts du monde, Catherine Phet / Anne Lefèvre

Performance lecture I Live electronics

Des attentats aux passeurs criminels, des litanies de guerres à la misère dans chaque rue, les drames plombent jour après jour nos forces.

Comment se remettre en vie ?

Anne Lefèvre et François Donato nous immergent dans un récit qui questionne le besoin impérieux de trouver du sens à nos actes et de reprendre éperdument son souffle. Dans une performance mêlant voix, textes, musique improvisée et traitements sonores, ils brassent la matière d’une langue nouvelle. Une langue polyphonique et polymorphe, qui nous garde vivants : droit dans les yeux. La Dame de chez [Céline] Maxim, Georges Feydeau / Laurent Brethome Laurent Brethome met en scène les comédiens de la promotion ERACM 19/22 (Ecole régionale d’acteurs de Cannes et Marseille) dans une création baroque et haute en couleurs.

Durée du spectacle: 2h30

Et si nous commencions par une fête, une grande fête ?

Avant d’entrer de plain-pied dans le texte, quatorze jeunes comédiens nous immergent dans une fiesta épique, joyeuse, bohème. Ils enchaînent sur la rencontre entre l’honorable Docteur Petypon et la Môme Crevette, danseuse au Moulin Rouge, qu’il découvre dans son lit, au lendemain de la soirée. Va s’en suivre une série de situations inattendues et rocambolesques… lundi 25 juillet

Un matin… S’étirer jusqu’aux bouts du monde

Par Catherine Phet / Anne Lefèvre

19h00 Performance lecture

Salle Balène, Figeac

durée 1h La Dame de chez [Céline] Maxim

Georges Feydeau / Laurent Brethome

21h30 Théâtre Cour du Puy, Figeac

durée 2h30 scenograph© Olivier Quero

Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Festival de Théâtre de Figeac “Un matin… s’étirer jusqu’aux bouts du monde” et “la Dame de chez (céline) Maxim” Figeac 2022-04-25 was last modified: by Festival de Théâtre de Figeac “Un matin… s’étirer jusqu’aux bouts du monde” et “la Dame de chez (céline) Maxim” Figeac Figeac 25 avril 2022 Figeac Lot

Figeac Lot