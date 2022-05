Festival de Théâtre de Figeac, projection :” j ‘ai aimé vivre là.” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Festival de Théâtre de Figeac, projection :” j ‘ai aimé vivre là.” Figeac, 31 juillet 2022, Figeac. Festival de Théâtre de Figeac, projection :” j ‘ai aimé vivre là.” Figeac

2022-07-31 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-31

Figeac Lot Venez (re)découvrir, J’ai aimé vivre là. Projection proposée dans le cadre du festival de théâtre de Figeac.

Un film de Régis Sauder

Dans la Ville Nouvelle beaucoup arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent une place. Leurs histoires se croisent et s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de l’observation des autres et de son histoire intime. scénograph

Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Festival de Théâtre de Figeac, projection :” j ‘ai aimé vivre là.” Figeac 2022-07-31 was last modified: by Festival de Théâtre de Figeac, projection :” j ‘ai aimé vivre là.” Figeac Figeac 31 juillet 2022 Figeac Lot

Figeac Lot