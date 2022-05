Festival de Théâtre de Figeac “Les rendez-vous des curieux, les apéros-rencontres” Figeac, 25 juillet 2022, Figeac.

Festival de Théâtre de Figeac “Les rendez-vous des curieux, les apéros-rencontres” Figeac

2022-07-25 11:30:00 – 2022-07-25

Figeac Lot

Lundi 25 juillet

Rencontre avec Marion Aubert, Nathalie Fillion, Samuel Gallet, Riad Gahmi

Mardi 26 juillet

Rencontre avec Laurent Brethome et les comédiens l’ERACM

et à 18h à l’auditorium Gare à Caro

Mercredi 27 juillet

Rencontre avec Solal Bouloudnine

et à 15h auditorium Babil à partir de 6 ans

Jeudi 28 juillet

Rencontre avec l’équipe de Boxing Shadows :

Vendredi 29 juillet

Rencontre avec Oliver Martin-Salvant et Pierre Guillois de Les Gros patinent bien

Samedi 30 juillet

Rencontre avec La compagnie du Cri Dévot

et entretiens à 14h30

Lundi 01 août

Rencontre avec Norah Krief de Al Atlal

Mardi 02 août

Rencontre avec avec David Murgia de Laïka et Pueblo

Mercredi 03 août

Rencontre avec Sébastien Bournac et François-Xavier Borrel de À Vie

Jeudi 04 août

Rencontre avec l’équipe des Fables

et Rencontre avec l’équipe et les artistes et échanger sur l’édition 2022 du Festival à 19h

Les rendez-vous des curieux …

Ils s’adressent à tous, public, habitants, touristes, ils sont une manière de découvrir le théâtre, la musique, l’opéra, de partager un moment avec des artistes et de goûter au plaisir d’être spectateur…

Tous les jours venez rencontrer les artistes, échanger, découvrir un texte … au jardin des Écritures, apéros-rencontres à 11h30 et lectures en fin d’après-midi (entrée libre, repli à l’auditorium de l’école de musique en cas d’intempéries)

Tous les rendez-vous qui vont sont proposés sont entièrement gratuits.

Chaque jour, l’association Lire à Figeac propose dans un espace accueillant, une sélection d’albums jeunesse et de beaux livres à feuilleter à l’ombre de la Halle. Prenez le temps de vous asseoir et de discuter avec les passionnées de lecture qui animeront cet espace !

Figeac

