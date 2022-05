Festival de Théâtre de Figeac “Les Fables ou le jeu de l’illusion” Figeac Figeac Catégories d’évènement: 46100

Figeac 46100 Jeudi 04 août

Les Fables ou le jeu de l’illusion et le cabaret des fables

21h30, Théâtre Espace Mitterrand, Figeac

À l’issue des représentations, la soirée se poursuit sous les platanes de la Cour du Puy, avec le Cabaret Fables.

À déguster sans modération autour d’un verre.

Durée du spectacle: 1h30

Durée du cabaret : 1h30 Après Shakespeare, les mythes grecs, Molière ou Rostand, c’est à ce nouveau pan de notre patrimoine littéraire que s’attelle avec malice l’Agence de Voyages Imaginaires. La troupe a toujours eu à cœur de revisiter l’histoire du théâtre, pour en révéler la nécessité sociale depuis l’aube de l’Humanité.

L’Agence de Voyages Imaginaires revisite l’histoire du théâtre pour mieux en révéler la nécessité collective. Après Shakespeare, les mythes grecs et Rostand, elle se saisit de La Fontaine, piochant dans ce vaste répertoire des fables incontournables ou mal connues.

Amoureux d’un théâtre visuel, esthétique, populaire et lumineux, Philippe Car recherche dans sa mise en scène une convivialité exigeante. Avec des airs de comédie musicale, de concert foutraque, voire de grand bal pour toutes et tous, les animaux anthropomorphes mènent ici la danse. Ils souffrent, convoitent, s’exposent, se chamaillent, sont récompensés ou punis. Le merveilleux se fait extravagant. La sagesse s’encanaille dans les nuées de plumes, de poils, de paillettes. La patte est soyeuse, caressante, mais peut aussi griffer. Jeudi 04 août

