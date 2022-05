Festival de Théâtre de Figeac,” Les Entretiens” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot 6 EUR 6 32 Depuis près de 20 ans, les Entretiens de Figeac invitent des grands témoins et spécialistes pour réfléchir et débattre avec le public sur des événements d’actualité.

Cette nouvelle édition viendra enrichir la réflexion ouverte

sur les questions de recherche et de découverte par la célébration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion et le programme Eureka ! Champollion 2022. L’animation et la coordination des Entretiens de Figeac sont assurées par Monique Canto- Sperber.

Entrée gratuite sur inscription auprès de la mairie et de l’office de Tourisme de Figeac Figeac

