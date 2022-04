Festival de théâtre de Figeac “le bal des hiéroglyphes” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

2022-07-24 21:30:00

Figeac Lot EUR Un bal de la Coopérative d’écriture, dans le cadre d’Eurêka ! Champollion 2022. Il y a deux cents ans, Champollion déchiffrait les hiéroglyphes de la pierre de Rosette, rendant ainsi possible la compréhension de l’une des plus grandes civilisations de l’Antiquité. L’événement est de taille et importe fort à Figeac, ville de naissance du grand homme. Cela vaut bien une ouverture de festival. Donc, jusque-là, tout va bien.

Mais, tout de même, comment danser là-dessus ?

Nathalie Fillion s’est entourée de trois comédiens, dramaturges et poètes pour faire vivre cette grande fête des écritures au cœur de Figeac.

Venez déchiffrer avec nous les mystères d’une soirée mythique. Venez voir, écouter, et joindre vos pas au rythme de ce bal unique au monde : nous vous réservons une belle surprise. +33 5 65 38 28 08 @scénograph

