Festival de Théâtre de Figeac “la Femme de la photo” et “Je ne serais pas arrivée là” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Festival de Théâtre de Figeac “la Femme de la photo” et “Je ne serais pas arrivée là” Figeac, 30 juillet 2022, Figeac. Festival de Théâtre de Figeac “la Femme de la photo” et “Je ne serais pas arrivée là” Figeac

2022-07-30 19:00:00 – 2022-07-30

Figeac Lot Samedi 30 juillet

La Femme de la photo, D’après Les Années d’Annie Ernaux

19h00 , Théâtre Salle Balène, Figeac

durée 1H15

Je ne serais pas arrivée là, si.d’Annick Cojean

21h30, Théâtre Cour du Puy, Figeac

durée 1H15 La Femme de la photo, D’après Les Années d’Annie Ernaux

La compagnie Le Cri Dévot explore avec cette pièce la mémoire vivante et sa transmission intergénérationnelle. Camille Daloz a conçu ce projet autour du roman-fleuve Les Années d’Annie Ernaux, entre témoignage personnel et histoire collective.

Qui est-elle cette femme de la photo ? Sans cesse transformée par les âges et les époques de la seconde guerre mondiale à aujourd’hui, on la devine…

Le roman explore notre mémoire collective à travers l’autoportrait d’une femme, tour à tour ado qui s’ennuie, épouse qui s’embourgeoise ou femme gelée en quête de vie amoureuse. Le spectacle dilate son existence anonyme et incarnée, multiple et très présente, en laquelle nous pouvons nous reconnaître.

Camille Daloz nous donne un kaléidoscope de sensations, de moments infimes, qui se distribuent entre les comédiens : trois hommes et une femme pour un seul rôle. Je ne serais pas arrivée là, si.d’Annick Cojean

Je ne serais pas arrivée là, si… Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse.

Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ?

Grand reporter au Monde,Annick Cojeana posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes, Françoise Héritier ou Amélie Nothomb.

Les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d’une conversation, à des mots universels. Samedi 30 juillet

La Femme de la photo, D’après Les Années d’Annie Ernaux

19h00 , Théâtre Salle Balène, Figeac

durée 1H15

Je ne serais pas arrivée là, si.d’Annick Cojean

21h30, Théâtre Cour du Puy, Figeac

durée 1H15 scénograph Crédit photo : Marc Ginot

Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse Ville Figeac lieuville Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Festival de Théâtre de Figeac “la Femme de la photo” et “Je ne serais pas arrivée là” Figeac 2022-07-30 was last modified: by Festival de Théâtre de Figeac “la Femme de la photo” et “Je ne serais pas arrivée là” Figeac Figeac 30 juillet 2022 Figeac Lot

Figeac Lot