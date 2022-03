Festival de Théâtre de Figeac Figeac, 24 juillet 2022, Figeac.

Festival de Théâtre de Figeac Figeac

2022-07-24 – 2022-08-04

Figeac Lot Figeac

10 EUR 10 32 dimanche 24 juillet

Le Bal des Hiéroglyphes, Bal littéraire 21h30, Cour du Puy, Figeac

lundi 25 juillet

Un matin… S’étirer jusqu’aux bouts du monde Catherine Phet / Anne Lefèvre

Performance lecture, 19h Salle Balène, Figeac

La Dame de chez [Céline] Maxim Georges Feydeau / Laurent Brethome

Théâtre, 21h30 Cour du Puy, Figeac

mardi 26 juillet

Boxing Shadows Théâtre 19h Jardin de la Sous-Préfecture, Figeac

Timothy Daly

Seras-tu là?

Solal Bouloudnine 21h30 Théâtre Musical Cour du Puy, Figeac

mercredi 27 juillet

Boxing ShadowsTimothy Daly 19h00 Théâtre Jardin de la Sous-Préfecture, Figeac

La Dame de chez [Céline] Maxim Georges Feydeau / Laurent Brethome 21h30 Théâtre

jeudi 28 juillet

Les Instantanés #1 et #2 D’après Annie Ernaux 19h00

Théâtre Salle Balène, Figeac

Les Gros patinent bien, Cabaret de carton 21h30 Théâtre Humour Cour du Puy, Figeac

vendredi 29 juillet

Les Instantanés #3, #4 et #5D’après Annie Ernaux 19h00

Théâtre Salle Balène, Figeac

Les Gros patinent bien Cabaret de carton 21h30 Théâtre Humour Cour du Puy, Figeac

samedi 30 juillet

La Femme de la photo D’après Les Années d’Annie Ernaux 19h00

Théâtre Salle Balène, Figeac je ne serais pas arrivée là, si.. d’Annick Cojean 21h30

Théâtre Cour du Puy, Figeac

dimanche 31 juillet

Visite de groupe, Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac 17h00 Théâtre

Place Champollion, Figeac

Visite de groupe, Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac 19h00

Théâtre, Place Champollion, Figeac

Al Atlal, Chant pour ma mère 21h30 Théâtre Musical Cour du Puy, Figeac

lundi 01 août

Visite de groupe, Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac 17h00

Théâtre Place Champollion, Figeac

Visite de groupe Déambulation audioguidée dans le centre historique de Figeac 19h00

Théâtre Place Champollion, Figeac

Laïka

21h30 Théâtre, Cour du Puy, Figeac

mardi 02 août

À Vie 19h00 Théâtre Salle Balène, Figeac

Les Fables ou le jeu de l’illusion 21h30

Théâtre Espace Mitterrand, Figeac

mercredi 03 août

À Vie 19h00 Théâtre Salle Balène, Figeac

Pueblo Ascanio Celestini / David Murgia 21h30 Théâtre Cour du Puy, Figeac

jeudi 04 août

Les Fables ou le jeu de l’illusion 21h30 Théâtre Espace Mitterrand, Figeac

Durant trois semaines au cœur de l’été, ScénOgraph réalise deux événements culturels majeurs. Avec près de 30 spectacles, 60 représentations et des Rendez-vous des Curieux gratuits, les artistes des deux festivals font voyager les œuvres dans de hauts lieux du patrimoine lotois, les villes de Figeac et de Saint-Céré, les magnifiques châteaux nationaux de Castelnau-Bretenoux, Montal et de nombreux sites patrimoniaux, églises, cours et jardins de châteaux, jalonnant le nord du Lot et le sud de la Corrèze.

Au cœur de la ville, la cour du Puy accueille des propositions artistiques fortes. On peut y entendre des grands textes classiques dans des relectures contemporaines et des spectacles plus insolites, reflets des écritures d’aujourd’hui, mêlant des esthétiques plurielles et variées, tous portés par des metteurs scène et des comédiens de talent qu’ils soient d’envergure nationale ou régionale, pour aller à la rencontre de tous les publics, avec profondeur, joie et générosité.

Certains rendez-vous de cette édition s’inscriront dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la découverte des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, Eurêka !.

Festival de Théâtre de Figeac

Figeac

dernière mise à jour : 2022-03-26 par