Le Malade imaginaire Mise en scène Michel Didym à 21h30

Théâtre, Cour du Puy, Figeac Samedi 24 juillet

Apéros-rencontres Rendez-vous gratuits au Jardin des Écritures, à 11h30

Les Entretiens de Figeac Rendez-vous gratuits, Monique Canto-Sperber à 14h30 Conférence, Jardins de la Mairie, Figeac

(ANNULÉE La Clairière du grand n’importe quoi, à 19h00 Théâtre, Salle Balène, Figeac)

Le Malade imaginaire, Mise en scène Michel Didym à 21h30 ,Théâtre, Cour du Puy, Figeac Dimanche 25 juillet

Les Trois Mousquetaires – Saison 4, d’après Alexandre Dumas à 20h30, Série théâtrale, Itinérance dans Figeac, RDV Cour du Puy Lundi 26 juillet

Apéros-rencontres Rendez-vous gratuits au Jardin des Écritures, à 11h30

La Gigogne des tontines, Lectures / Performances Rendez-vous gratuits 19h00 jardin des Écritures, Figeac

Le Malade imaginaire, Mise en scène Michel Didym à 21h30, Théâtre, Cour du Puy, Figeac Mardi 27 juillet

Antennes et mandibules, par Laetitia Cador de la compagnie Vive Voix, Lecture en mouvement

Rendez-vous gratuits

Apéros-rencontres Rendez-vous gratuits, au Jardin des Écritures, à 11h30

Braver le nouveau monde, Rendez-vous gratuits Lectures / Performances 19h00 Jardin des Écritures, Figeac Mercredi 28 juillet

Apéros-rencontres, au Jardin des Écritures, à 11h30, Rendez-vous gratuits Figeac

Rencontre-Lecture avec Marie-Hélène Lafon et Martine Costes-Souyris

Lectures / Performances Rendez-vous gratuits à 19h00 Jardin des Écritures, Figeac

Les Trois Mousquetaires – Saison 5d’après Alexandre Dumas à 20h30 Série théâtrale, Itinérance dans Figeac, RDV Office de Tourisme Jeudi 29 juillet

Apéros-rencontres au Jardin des Écritures, à 11h30, Rendez-vous gratuits, Jardin des Écritures, Figeac

Les In-entendus, Cycle de lectures à vif à19h00, Rendez-vous gratuits, Jardin des Écritures, Figeac

Les Adieux de Clément Bondu à 21h30, Théâtre et musique, Cour du Puy, Figeac Vendredi 30 juillet

Apéros-rencontres au Jardin des Écritures, à 11h30 11h30

Rendez-vous gratuits, Jardin des Écritures, Figeac

Les In-entendus, Cycle de lectures à vif à 19h00, Rendez-vous gratuits, Jardin des Écritures, Figeac

L’Avenir, Clément Bond / Année Zéro à 21h30, Théâtre, Cour du Puy, Figeac Samedi 31 juillet

Les In-entendus, Cycle de lectures à vif à 11h30, Rendez-vous gratuits, Jardin des Écritures, Figeac

Les In-entendus, Cycle de lectures à vif à 17h00, Rendez-vous gratuits

Jardin des Écritures, Figeac

La Cuisine des auteurs, 19h00, Théâtre, École maternelle Jean Moulin

Les Trois Mousquetaires – Saison 6, d’après Alexandre Dumas à 20h30, Série théâtrale

Itinérance dans Figeac, RDV 32 rue Faubourg du Pin Dimanche 01 août

Apéros-rencontres, au Jardin des Écritures, à 11h30, Rendez-vous gratuits, Jardin des Écritures, Figeac

C’est pas la fin du monde, Julie Remacle / Cédric Coomans, à 21h30, Théâtre

Cour du Puy, Figeac Lundi 02 août

Apéros-rencontres, au Jardin des Écritures, à 11h30, Rendez-vous gratuits, Jardin des Écritures, Figeac

La Cuisine des auteurs, 19h00, Théâtre, École maternelle Jean Moulin

La Guerre de Troie (en moins de deux !), d’après Homère, Sophocle, Euripide, Hésiode, Virgile, Offenbach 21h30 Théâtre, Cour du Puy, Figeac Mardi 03 août

Apéros-rencontres, au Jardin des Écritures, à 11h30, Rendez-vous gratuits, Jardin des Écritures, Figeac

Carte blanche à Nathalie Fillion, Lectures / Performances 19h00 , Rendez-vous gratuits, Jardin des Écritures, Figeac

Le Sourire au pied de l’échelle, d’Henry Miller, 21h30 , Théâtre

Cour du Puy, Figeac La création artistique et la relation au public, à tou.tes les habitant.es du Lot, aux festivalier.ères de nos étés sont au cœur de l’identité de ScénOgraph. Que ce programme exceptionnel scelle des retrouvailles pleines de vie entre nous, les artistes et leurs œuvres. !

