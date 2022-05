Festival de Théâtre de Figeac , “Boxing Shadows” et “Seras-tu là?” Figeac, 26 juillet 2022, Figeac.

Festival de Théâtre de Figeac , “Boxing Shadows” et “Seras-tu là?” Figeac

2022-07-26 – 2022-07-26

Figeac Lot

6 EUR 6 16 Mardi 26 juillet

Boxing Shadows Timothy Daly

19h00 Théâtre, Jardin de la Sous-Préfecture, Figeac

durée 1h

Seras-tu là? Solal Bouloudnine

21h30, Théâtre Musical

Cour du Puy, Figeac

Boxing Shadows Timothy Daly

La Compagnie poursuit son compagnonnage avec l’auteur Timothy Daly pour proposer un huis clos onirique et métaphysique qui met aux prises un bibliothécaire et une jeune délinquante.

Et si tous ceux qui boxent étaient des êtres brisés de l’intérieur, d’une blessure que la boxe seule peut guérir ?

Quand une pickpocket sans papiers et révoltée chipe le portefeuille d’un bibliothécaire paisible mais ancien boxeur pro, la rencontre suscite des directs, des feintes, des fuites, des punchs et des chaos. Les coups viennent transformer la peur en respect de l’autre.

Seras-tu là? Solal Bouloudnine

Avec Seras-tu là ?, le comédien Solal Bouloudnine nous plonge dans l’univers d’un enfant des années 90 qui réalise, comme tous les enfants avant et après lui, que tout a une fin, à commencer par la vie. Nous traversons avec lui une vie marquée par l’angoisse de la fin, dans une comédie touchante et vertigineuse.

Une bouchère bourguignonne, un chirurgien facétieux, un rabbin plein d’histoires, une maîtresse en burn out, France Gall… Solal Bouloudnine déploie sa galerie de personnages déjantés pour rire avec lui de maladies vénériennes et cérébrales, de la solitude et de l’enfance, qui s’en est allée à jamais…

scénograph

Figeac

