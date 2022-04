Festival de Théâtre de Figeac “Boxing Shadows” et “la dame de chez [Céline] Maxim” Figeac, 27 juillet 2022, Figeac.

Festival de Théâtre de Figeac “Boxing Shadows” et “la dame de chez [Céline] Maxim” Figeac

2022-07-27 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-27

Figeac Lot

Boxing Shadows Timothy Dal

19h Théâtre Jardin de la Sous-Préfecture, Figeac

durée 1H

La Dame de chez [Céline] Maxim Georges Feydeau / Laurent Brethome

21h30 Théâtre, cours du puy, Figeac

Durée 2H30

Boxing Shadows Timothy Daly

La Compagnie poursuit son compagnonnage avec l’auteur Timothy Daly pour proposer un huis clos onirique et métaphysique qui met aux prises un bibliothécaire et une jeune délinquante.

Et si tous ceux qui boxent étaient des êtres brisés de l’intérieur, d’une blessure que la boxe seule peut guérir ?

Quand une pickpocket sans papiers et révoltée chipe le portefeuille d’un bibliothécaire paisible mais ancien boxeur pro, la rencontre suscite des directs, des feintes, des fuites, des punchs et des chaos. Les coups viennent transformer la peur en respect de l’autre.

La Dame de chez [Céline] Maxim Georges Feydeau / Laurent Brethome

Laurent Brethome met en scène les comédiens de la promotion ERACM 19/22 (Ecole régionale d’acteurs de Cannes et Marseille) dans une création baroque et haute en couleurs.

Et si nous commencions par une fête, une grande fête ?

Avant d’entrer de plain-pied dans le texte, quatorze jeunes comédiens nous immergent dans une fiesta épique, joyeuse, bohème. Ils enchaînent sur la rencontre entre l’honorable Docteur Petypon et la Môme Crevette, danseuse au Moulin Rouge, qu’il découvre dans son lit, au lendemain de la soirée. Va s’en suivre une série de situations inattendues et rocambolesques…

Boxing Shadows Timothy Dal

19h Théâtre Jardin de la Sous-Préfecture, Figeac

durée 1H

La Dame de chez [Céline] Maxim Georges Feydeau / Laurent Brethome

21h30 Théâtre, cours du puy, Figeac

Durée 2H30

Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-14 par