À Vie

19h, Théâtre, Salle Balène, Figeac

Durée du spectacle: 1h10

Les Fables ou le jeu de l’illusion et le cabaret fables

21h30, Théâtre, Espace Mitterrand, Figeac

À l’issue des représentations, la soirée se poursuit sous les platanes de la Cour du Puy, avec le Cabaret Fables.

À déguster sans modération autour d’un verre.

Durée du spectacle: 1h30

Durée du cabaret : 1h30

À Vie

Un comédien. Une parole spontanée qui trébuche, qui raconte quelques souvenirs insignifiants, déroule peu à peu une histoire terrible qui prend à la gorge. Et s’il n’avait jamais tué quelqu’un avant, même en pensée ?

Un comédien raconte quelques souvenirs insignifiants, déroule peu à peu un récit qui prend à la gorge. Rien ne laisse prédire ce qui arrive, et c’est l’irréparable.

En 1968, Peter Jörnschmidt est condamné à perpétuité pour meurtre.

La pièce restitue sa parole brute et toute la complexité du passage à l’acte, de la condition humaine, de la justice.

Les Fables ou le jeu de l’illusion

Après Shakespeare, les mythes grecs, Molière ou Rostand, c’est à ce nouveau pan de notre patrimoine littéraire que s’attelle avec malice l’Agence de Voyages Imaginaires. La troupe a toujours eu à cœur de revisiter l’histoire du théâtre, pour en révéler la nécessité sociale depuis l’aube de l’Humanité.

L’Agence de Voyages Imaginaires revisite l’histoire du théâtre pour mieux en révéler la nécessité collective. Après Shakespeare, les mythes grecs et Rostand, elle se saisit de La Fontaine, piochant dans ce vaste répertoire des fables incontournables ou mal connues.

Amoureux d’un théâtre visuel, esthétique, populaire et lumineux, Philippe Car recherche dans sa mise en scène une convivialité exigeante. Avec des airs de comédie musicale, de concert foutraque, voire de grand bal pour toutes et tous…

scénograph © Elian Bachini

