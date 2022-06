FESTIVAL DE THÉÂTRE – CONCERT YIDDISH-JUDÉO ALSACIEN Phalsbourg, 1 août 2022, Phalsbourg.

FESTIVAL DE THÉÂTRE – CONCERT YIDDISH-JUDÉO ALSACIEN

2022-08-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-03

Phalsbourg

Moselle

9 EUR

Commande du festival de Phalsbourg. Durée: 1h10. Après une formation classique, Astrid Ruff découvre le chant, puis l’opérette, puis la chanson à texte, et plus tard, retourne vers ses racines et découvre le yiddish : sa langue, sa littérature, ses poèmes, ses chansons… Elle a chanté avec les Yiddishe Mamas et Papas, puis créé le groupe Klezmanouche, avec des musiciens manouches. Depuis 2012, elle dirige la chorale Lomir Zingen. Formé au conservatoire de Strasbourg, Fabrice Kieffer découvre l’accordéon qu’il étudie avec passion au fil de rencontres et lors de stages spécialisés à Plovdiv en Bulgarie et à Kocani en Macédoine. Il joue également de la vielle à roue, un instrument fascinant et rare. Pour cette commande pour le Festival de Phalsbourg, ils sont ravis, à travers le yiddish, le judéo-alsacien, le romanès, de faire revivre l’Alsace « idyllique » peinte par Erckmann-Chatrian, où certains juifs, tziganes et Alsaciens se côtoyaient, s’entraidaient, s’appréciaient dans un monde rural en quête d’harmonie.

