Depuis plus de 15 ans, Fabrice COLOMBERO & Eric MIE tournent des spectacles « Jeune Public » truffés de gags et de chansons. Le « Ratatouille Tour » est un tour de chant, une compilation des différentes chansons extraites de leurs quatre spectacles pour enfants : « Les Pieds partout' (1997), « Ratatouille Tzoin-Tzoin » (2011), « Ratatouille en Vadrouille » (2008) et le tout nouveau « Sam & Pat. Com » (2017), bref un concert déjanté pour les marmots (de 6 à 12 ans) fans de chansons cartoonesques. Durée : 50 min.

