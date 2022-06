FESTIVAL DE THÉÂTRE – CONCERT JOSEF JOSEF, 31 juillet 2022, .

FESTIVAL DE THÉÂTRE – CONCERT JOSEF JOSEF



2022-07-31 21:30:00 21:30:00 – 2022-07-31

En partenariat avec le Festival au Grès du Jazz – Après vingt-cinq ans de tournées, mille huit cents concerts sur les cinq continents, huit albums, Éric Slabiak, fondateur des Yeux Noirs, débute en 2020 une aventure musicale avec Josef Josef, son nouveau groupe de cinq musiciens. Leur premier album, enregistré chez Buda Musique, vient de sortir : compositions originales et mélodies traditionnelles, chansons tziganes et yiddish, mêlées à des sonorités actuelles. Un voyage dans les Balkans et l’Europe de l’Est, au cœur des cultures musicales juives et roms. Une musique qui console, régénère et donne follement envie de s’abandonner à la joie de vivre, à l’amitié, à l’amour, de fermer les yeux et de danser. Le soir de Noël 1841, Émile Erckmann qui a 19 ans, va prendre une chope au café Hoffmann-Forty (actuel restaurant Erckmann-Chatrian). Un bohémien, Joseph Almani, y joue du violon. Pour lui éviter d’être embarqué par la maréchaussée, Émile le prend sous sa protection. Ils traversent la Place et vont, sous le regard étonné du gendarme, dîner chez le père d’Émile…

dernière mise à jour : 2022-06-23 par