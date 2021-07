Festival de théâtre Château-Renard, 7 août 2021, Château-Renard.

Festival de théâtre 2021-08-07 20:00:00 – 2021-08-07 21:00:00

Château-Renard Loiret Château-Renard

Fugue, c’est l’histoire d’un petit garçon qui n’arrête pas de rater et d’être puni. C’est l’histoire d’un petit garçon qui ne comprend rien au monde des adultes… Pièce ( durée 1 heure ) écrite et jouée par François Copin avec la collaboration de Fabrice Henry, Thomas Resendes, Justine Mallier-Giraud. A partir de 9 ans. Réservation conseillée et entrée gratuite ( Pass sanitaire obligatoire ) 06 78 16 76 37. Collation avant et après le spectacle à la Brasserie “Le Donjon” 02 38 95 39 10 pour réservation

Pièce de théâtre “Fugue” le samedi 7 août 2021 à 20h à la salle des fêtes de Château-Renard entrée gratuite

+33 6 78 16 76 37

Fugue, c’est l’histoire d’un petit garçon qui n’arrête pas de rater et d’être puni. C’est l’histoire d’un petit garçon qui ne comprend rien au monde des adultes… Pièce ( durée 1 heure ) écrite et jouée par François Copin avec la collaboration de Fabrice Henry, Thomas Resendes, Justine Mallier-Giraud. A partir de 9 ans. Réservation conseillée et entrée gratuite ( Pass sanitaire obligatoire ) 06 78 16 76 37. Collation avant et après le spectacle à la Brasserie “Le Donjon” 02 38 95 39 10 pour réservation

Festival de théâtre 07 août 2021

dernière mise à jour : 2021-07-27 par