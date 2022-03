Festival de théâtre chapellois Centre Culturel Nelson Mandela La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

Troupe les Inattendus : du 1er au 3 avril -) Quand la Chine téléphonera Troupe Les Décalés : du 7 au 9 avril -) Ma famille est un boulet Troupe Nelly’s Company : du 15 au 17 avril -) Ma femme est sortie

Sur inscription – 9€ la pièce ou 23€ les 3 pièces

Organisé tous les ans par l’association IACCA, le festival de théâtre est très attendu par de nombreuses personnes. 3 week-ends de folie nous attendent ! Centre Culturel Nelson Mandela 331 route nationale, La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières Nord

