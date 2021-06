Festival de théâtre : Ça déconfine! Launaguet, 25 juin 2021-25 juin 2021, Launaguet.

**Vendredi 25 Juin** ——————– * 18h30: **_“Théâtro’ drôle des Improviz’enfants”_** (7-10 ans) Mise en scène: Salomé Pizzutto _« Le Théâtro’ drôle des improviz’enfants, c’est quoi ? C’est 8 enfants qui ont monté leur propre pièce de théâtre, à la fois écrite et improvisée. Ils vont jouer des personnages connus de vous tous, dans un lieu connu de vous tous. Entre écriture, improvisation et chorégraphie, vous allez suivre leurs aventures. Vous êtes prêts ? »_ * 20h: **“Petites vies de la scène quotidienne (et inversement)”** (Adultes – groupe du mardi)Montage de sketches et saynètes de Harold Pinter, Jean-Luc Priane, Jean-Michel Ribes.Mise en scène : Benjamin Dubayle_« On y parle un dialogue quotidien, savoureusement banal, d’une économie précise et pourtant sibylline, qui débouche sur un impitoyable affrontement dans lequel les mots sont des armes mortelles. »_ Eric Kahane **Samedi 26 Juin** —————— * 10h30 – 12h30: Cours commun réservé aux adhérents suivi d’un pique-nique partagé. Animé par Salomé Pizzutto et Benjamin Dubayle * 16h: **_“Petites vies de la scène quotidienne (et inversement)”_** (Adultes – groupe du mardi) Montage de sketches et saynètes de Harold Pinter, Jean-Luc Priane, Jean-Michel Ribes. Mise en scène : Benjamin Dubayle * 18h: **_“Le monde est un théâtre”_** (Adultes – groupe du jeudi)Extrait de « Le monde est un théâtre disait Shakespeare » de B. Dubayle / Extrait de « L’histoire de Ronald le clown de McDonald’s » de Rodrigo Garcia / Extrait de « L’école du Diable » d’Eric-Emmanuel Schmitt / Extrait de « Frederick » d’Eric-Emmanuel SchmittMise en scène : Benjamin Dubayle_« Le monde entier est un théâtre, et les hommes et les femmes ne sont que des acteurs ; ils ont leurs entrées et leurs sorties. »_ * 20h: **“L’enseigneur”** de JP. Dopagne (Adultes – groupe du mercredi)Mise en scène : Benjamin Dubayle_« En entrant, j’ai compris. J’ai vu leurs jeans et leurs baskets. J’ai vu leurs fesses en équilibre précaire au bord des chaises. J’ai vu leurs torses affalés. Leurs yeux vides et leurs regards morts. Une classe terminale ! Comme chaque premier jours d’une nouvelle année, je leur ai posé la question : Qu’est ce que ça veut dire être prof de littérature ? »_ **Dimanche 27 Juin** ——————– * 16h: **“L’enseigneur”** de JP. Dopagne (Adultes – groupe du mercredi) Mise en scène : Benjamin Dubayle * 18h: **“Le monde est un théâtre”** (Adultes – groupe du jeudi) Mise en scène : Benjamin Dubayle INFOS PRATIQUE ————– * **Réservation rapide et indispensable par mail **(pour cause de jauge limitée (64 places) dans le respect des règles sanitaires imposées) : [theatredaujourdhui31@gmail.com](mailto:theatredaujourdhui31@gmail.com) * **Tarifs: 10 euros (avec 1 boisson) – 8 euros (place seule) – 6 euros (-12 ans)** (Paiement sur place uniquement par chèque ou espèces) [![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/06/TDA-theatrodrole.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/06/TDA-theatrodrole.jpg) [![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/06/TDA-petite-vie-de-la-scene-quotidienne.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/06/TDA-petite-vie-de-la-scene-quotidienne.jpg) [![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/06/TDA-le-monde-est-un-theatre.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/06/TDA-le-monde-est-un-theatre.jpg) [![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/06/TDA-lenseigneur.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/06/TDA-lenseigneur.jpg)

Venez profiter de la réouverture des Théâtres au Festival “Ça déconfine” au théâtre Molière à Launaguet!

