Festival de théâtre : (ASP)iration, « On purge bébé ! », 29 juillet 2022, .

Festival de théâtre : (ASP)iration, « On purge bébé ! »



2022-07-29 – 2022-07-29

9 9 EUR Un fabricant de pots de chambre rêve de décrocher le marché

du siècle : fournir les armées ! Les stratagèmes pour conclure l’affaire lui réservent bien des surprises. Tout cela parce que bébé refuse d’aller sur le pot.

« On purge bébé ! » (1910) de Georges Feydeau, est une pièce en un acte où le comique ne repose plus seulement sur les recettes classiques du vaudeville, mais aussi sur la peinture – au vitriol – des caractères : la médiocrité, la mesquinerie et l’hypocrisie petite bourgeoisie sont impitoyablement épinglées. Cette pièce, régulièrement montée au théâtre, est l’une des plus échevelées et des plus brillantes des « farces. conjugales » de Feydeau.

Savoureux Feydeau débarrassé de ses oripeaux. Ouest france

Feydeau ressuscité un petit miracle. Le télégramme

Spectacle tout public,durée : 1h10

mise en scène Laurent Meininger avec Manon Lucas Guicheteau Maxime Boris Sirdey Bichon Luci

