Festival de Théâtre – AOL Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée Catégories d’évènement: 33240

Saint-Romain-la-Virvée

Festival de Théâtre – AOL Saint-Romain-la-Virvée, 10 juin 2022, Saint-Romain-la-Virvée. Festival de Théâtre – AOL Salle Milonis Rue du Milonis Saint-Romain-la-Virvée

2022-06-10 – 2022-06-10 Salle Milonis Rue du Milonis

Saint-Romain-la-Virvée 33240 Saint-Romain-la-Virvée EUR 5 Vendredi 10 juin

20 h30 « Les jurés » – Mise en scène Brigitte Gomez Samedi 11 juin

17 h

« Le petit chaperon de ta couleur » de Vincent Malone – Mise en scène Camille Couturier

Groupe des 7 – 9 ans

« Le temps des Marguerite » de Vincent Cuvelier Adaptation, Magaly Baup – Mise en scène Camille Couturier

Groupe des 11 – 12 ans 20 h30

« Quelquefois, j’ai simplement envie d’être ici : Théatrogammes » de Gérald Chevrolet – Mise en scène Camille Couturier

Groupe des 12 – 15 ans

« Et tout le monde s’en fout » – Adaptation et Mise en scène Brigitte Gomez

Groupe des lycéens-étudiants-adultes Vendredi 10 juin

20 h30 « Les jurés » – Mise en scène Brigitte Gomez Samedi 11 juin

17 h

« Le petit chaperon de ta couleur » de Vincent Malone – Mise en scène Camille Couturier

Groupe des 7 – 9 ans

« Le temps des Marguerite » de Vincent Cuvelier Adaptation, Magaly Baup – Mise en scène Camille Couturier

Groupe des 11 – 12 ans 20 h30

« Quelquefois, j’ai simplement envie d’être ici : Théatrogammes » de Gérald Chevrolet – Mise en scène Camille Couturier

Groupe des 12 – 15 ans

« Et tout le monde s’en fout » – Adaptation et Mise en scène Brigitte Gomez

Groupe des lycéens-étudiants-adultes +33 6 87 35 77 11 Vendredi 10 juin

20 h30 « Les jurés » – Mise en scène Brigitte Gomez Samedi 11 juin

17 h

« Le petit chaperon de ta couleur » de Vincent Malone – Mise en scène Camille Couturier

Groupe des 7 – 9 ans

« Le temps des Marguerite » de Vincent Cuvelier Adaptation, Magaly Baup – Mise en scène Camille Couturier

Groupe des 11 – 12 ans 20 h30

« Quelquefois, j’ai simplement envie d’être ici : Théatrogammes » de Gérald Chevrolet – Mise en scène Camille Couturier

Groupe des 12 – 15 ans

« Et tout le monde s’en fout » – Adaptation et Mise en scène Brigitte Gomez

Groupe des lycéens-étudiants-adultes aol

Salle Milonis Rue du Milonis Saint-Romain-la-Virvée

dernière mise à jour : 2022-05-23 par

Détails Catégories d’évènement: 33240, Saint-Romain-la-Virvée Autres Lieu Saint-Romain-la-Virvée Adresse Salle Milonis Rue du Milonis Ville Saint-Romain-la-Virvée lieuville Salle Milonis Rue du Milonis Saint-Romain-la-Virvée Departement 33240

Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée 33240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-romain-la-virvee/

Festival de Théâtre – AOL Saint-Romain-la-Virvée 2022-06-10 was last modified: by Festival de Théâtre – AOL Saint-Romain-la-Virvée Saint-Romain-la-Virvée 10 juin 2022 33240 saint romain la virvée

Saint-Romain-la-Virvée 33240