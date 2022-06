FESTIVAL DE THÉÂTRE – AMBIANCES NOCTURNES Phalsbourg, 3 août 2022, Phalsbourg.

FESTIVAL DE THÉÂTRE – AMBIANCES NOCTURNES

Place d'Armes Parvis de la mairie Phalsbourg Moselle

2022-08-03 21:30:00 – 2022-08-05

Place d’Armes Parvis de la mairie

Phalsbourg

Moselle

Contes d’Erckmann-Chatrian – Commande du festival de Phalsbourg. Durée : 2h. Dans leur vie et dans leurs livres, Émile Erckmann et Alexandre Chatrian aiment par-dessus tout, et décrivent inlassablement les Vosges. Les hêtres, les sapins, les rochers, les vallées, les ruisseaux… la forêt. L’hiver, le printemps, l’été, l’automne, le jour et…la nuit. La nuit où l’amour de la nature rejoint la fascination pour le fantastique. Luc Schillinger et Dominique Jacquot, qui ont interprété le rôle de nos deux auteurs dans un documentaire télévisé il y a dix ans, entraineront le public dans cet univers en s’appuyant sur deux contes d’Erckmann-Chatrian, “Une nuit dans les bois” et le “Tisserand de la Steinbach”. Bienvenue dans le monde angoissant de la nuit, des sous-bois obscurs qui cachent la lune, des oiseaux de nuit, des bruits étranges qui rompent le silence, d’une nature au sein de laquelle l’homme n’est plus le maître…

Place d’Armes Parvis de la mairie Phalsbourg

