Festival de Théâtre Amateurs

2022-05-25 – 2022-05-28 Participez à cette 38ème édition du festival de théâtre de l’ADEC 56 !

Découvrez une trentaine de spectacles dans les rues de Josselin, au bois d’Amour, au centre culturel, sous chapiteau, à la radio… Chaque journée des compagnies théâtrales du grand ouest offrent une programmation alléchante pour vous faire rire ou pleurer. Mais une chose est sûr, elles ne vous laisseront pas indifférents.

