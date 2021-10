FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR – TROIS RUPTURES Quillan, 13 novembre 2021, Quillan.

2021-11-13 17:00:00 – 2021-11-13

La compagnie du Théâtre du miroir présente une comédie corrosive, drôle et rythmée de Rémi De Vos.

Un dîner en amoureux qui se finit mal, une annonce délicate à faire à sa femme, un enfant tyran qui provoque une dispute… Trois situations familières explosives autour du couple.

Le thème de la séparation est ici traité sur le terrain du langage. Le texte incisif et rythmé fait mouche. Les protagonistes s’envoient les répliques à la figure comme autant d’uppercuts, de directs ou de crochets. On va inexorablement vers le point de non retour, frôlant parfois le K.O. !

C’est volontairement cinglant, cruel, extrême, parfois jusqu’à l’absurdité pour nous entraîner vers un rire libérateur.

Rémi De Vos parle de sa pièce comme d’une « tragi-comédie » autour du thème de la rupture. Il nous parle « du moment où rien ne va plus, où l’on se quitte parce que la relation ne peut aller plus loin… des instants où tout s’écroule, où quelque chose meurt en soi. C’est dévastateur. On perd pied. On est pris de vertige. C’est là que l’humour peut nous venir en aide. Mieux vaut en rire… incapable de faire autrement ! »

Mise en scène de Pierre Gorses.

