du vendredi 11 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 à L’Ancre des mots

FESTIVAL DE LA PIECE COURTE & TREMPLIN D’HUMOUR ———————————————– A l’approche du printemps, un week end consacré à l’humour et au théâtre. ————————————————————————- Vendredi soir, une brochette d’humoristes sélectionnés par Erquy en Scène se livre à une joute amicale, mais sans merci. Deux prix sont décernés, l’un par le public, l’autre par le jury. Que le meilleur gagne ! —————————————————————————————————————————————————————————————————————— Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h se tient le festival de théâtre amateur. —————————————————————————- Le quatorzième festival de la pièce courte rassemble des passionnés venus de Bretagne et d’ailleurs. Créations ou comédies du répertoire se succèdent tout le week-end à l’Ancre des Mots, proposées par des compagnies et des ateliers de théâtre amateur, toutes générations confondues. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

7 € par jour, passe trois jours 15 €

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T23:00:00;2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T23:00:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T18:00:00

