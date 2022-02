Festival de théâtre amateur – Scènes en Weppes Salle Les Lucioles Hallennes-lez-Haubourdin Catégories d’évènement: Hallennes-lez-Haubourdin

Nord

Festival de théâtre amateur – Scènes en Weppes Salle Les Lucioles, 4 février 2022, Hallennes-lez-Haubourdin. Festival de théâtre amateur – Scènes en Weppes

Salle Les Lucioles, le vendredi 4 février à 20:30

LA PRESSE EST UNANIME Pierre-Louis de St Aignan est un critique réputé et redouté qui vit avec une comédienne, qui elle, fait son retour au cinéma. Elle lui fait jurer d’être objectif s’il doit faire une critique sur son film et ce sera au-delà de ses espérances. La bonne amie, l’attaché de presse, le secrétaire et la critique cons?ur vont s’en mêler pour dénouer cette crise de rires conjugale où s’entrechoquent amour et travail ! Texte de Laurent Ruquier Par la Compagnie Au Tour des Mots

4€, sur réservation

LA PRESSE EST UNANIME Pierre-Louis de St Aignan est un critique réputé et redouté qui vit avec une comédienne, qui elle, fait son retour au cinéma. Salle Les Lucioles Rue Léon Gambetta, Hallennes Lez Haubourdin Hallennes-lez-Haubourdin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hallennes-lez-Haubourdin, Nord Autres Lieu Salle Les Lucioles Adresse Rue Léon Gambetta, Hallennes Lez Haubourdin Ville Hallennes-lez-Haubourdin lieuville Salle Les Lucioles Hallennes-lez-Haubourdin Departement Nord

Salle Les Lucioles Hallennes-lez-Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hallennes-lez-haubourdin/

Festival de théâtre amateur – Scènes en Weppes Salle Les Lucioles 2022-02-04 was last modified: by Festival de théâtre amateur – Scènes en Weppes Salle Les Lucioles Salle Les Lucioles 4 février 2022 Hallennes-lez-Haubourdin Salle Les Lucioles Hallennes-lez-Haubourdin

Hallennes-lez-Haubourdin Nord