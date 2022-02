Festival de théâtre amateur – Scènes en Weppes Salle de spectacles « Le Moulin », 5 février 2022, Wavrin.

Samedi 5 février 20h30 2 FEMMES POUR UN FANTÔME Brigitte vient d’apprendre que son mari Pierre a une maîtresse. En proie à une douloureuse crise de jalousie, Brigitte convie Viviane à l’appartement familial. Tandis que les deux femmes s’affrontent en une vibrante joute verbale oscillant entre haine et complicité, Pierre est victime d’un accident de voiture et son fantôme surgit… Annick Demoulin et Nathalie Grez Texte de René de Obaldia Mise en scène de Marie-France Ghesquière Par la Compagnie Histoires d’Ailes Dimanche 6 février 16h00 CLAUDETTE PAR-CHI, CLAUDETTE PAR-LÀ Par-chi par-là, Claudette, emmerdeuse au grand c?ur, vous mènera à sa leçon d’auto-école, au magasin bio, chez son dentiste…Vous l’entendrez maudire les injustices, l’absurdité de la guerre, tacler Johnny Boon, et Roger, s’n homme… La musique de notre patois et le charme du violoncelle sont les fils rouges d’un spectacle surprenant, alliant rires et émotion, qui conduira nos comédiens jusqu’au ciel… Nouveau spectacle écrit par Charlemagne Avec Charlemagne, Aurélie De Bakker (violoncelle) et Yves Bourges Mise en scène de Yves Bourges

4€, sur réservation

Salle de spectacles « Le Moulin » 3 rue Roger Salengro, Wavrin Wavrin Nord



