FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais, vendredi 22 mars 2024.

Rigolade et surprises au programme !

Sept compagnies de théâtre locales seront au programme de votre festival :

– Vendredi 15 mars 2024 à 20h30 « Attention, sac poubelle égaré ! » de Vivien Lhéraux, jouée par la Compagnie de Vair

– Samedi 16 mars 2024 à 20h30 « Le banc » de Thibault Guillocher, jouée par les Tréteaux Vénitiens

– Dimanche 17 mars 2024 à 15h « Le fou et les gangstères » de Dominique Renaudin, jouée par Les Têtes à claques

– Vendredi 22 mars 2024 à 20h30 « L’amour vache » de Viviane Tardivel et Alexis Bondis, jouée par Les Tréteaux de Malestable

– Samedi 23 mars 2024 à 14h30 « Tarzan et le paradis des fées » de Thomas Blotas, jouée par l’atelier théâtre enfants de Bonnétable

– Samedi 23 mars 2024 à 20h30 « Il était un petit navire » de Jean-Pierre Martinez, jouée par le Théâtre du Haut Maine

– Dimanche 24 mars 2024 à 15h00 « Allez on danse » de Vivien Lhéraux, jouée par le théâtre de l’Échauguette.

Tarifs 8€ plein tarif, 4€ scolaire-étudiant, gratuit pour les moins de 10 ans, 4€ la séance dès la 4ème achetée

Festival organisé par le Centre Culturel et d’Animation du Vairais.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers au 02 43 97 60 63 et auprès du CCAV au 02 43 97 02 05 0 0 EUR.

