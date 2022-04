FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles Loire-Atlantique Venez assister aux représentations chaque soir ! Vote du public. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Participation “au chapeau” en faveur des troupes invitées après chaque représentation.

Retrouvez le Festival de Théâtre Amateur à Préfailles : 4 soirées, 4 troupes, 4 représentations.

Participation “au chapeau” en faveur des troupes invitées après chaque représentation.

