Festival de théâtre amateur Rue du Docteur Guépin Préfailles Loire-Atlantique

Le festival de théâtre amateur, le rendez-vous 100% théâtral à ne pas manquer à Préfailles !



Depuis maintenant 15 ans, c’est toujours le même rituel de l’année à Préfailles. C’est incontournable ! Comme on dit, « on ne change pas les bonnes habitudes »

Chaque année, au mois d’août, la ville organise cet évènement de qualité convivial et festif.

Les objectifs du festival

Faire découvrir le théâtre amateur à tous

Permettre à des comédiens amateurs de la région d’être sur les planches et de se produire devant un public nombreux et enthousiaste

À qui le festival s’adresse-t-il ?

Aux vacanciers de passage qui aiment et veulent découvrir le théâtre

Aux habitués et fidèles de la région qui participent chaque année à cette manifestation incontournable dans le paysage culturel de Destination Pornic

Comment ça fonctionnne ?

4 jours de spectacles

4 troupes locales et régionales sur scène

et c’est le public qui vote sa pièce préférée

On adore

Le festival revient chaque été avec de nouvelles troupes de théâtre

L’entrée est gratuite (merci de prévoir une participation au chapeau en soutien des troupes qui jouent)

C’est ouvert à tous, petits et grands selon programmation

Bon à savoir

Pas de réservation possible au préalable ouverture des portes à 20h30 donc nous vous conseillons d’arriver en avance pour trouver de la place

Trophée remis lors de la dernière soirée

Programmation 2024 à venir, restons connectés !

Envie de participer au festival ? Direction l’Espace Culturel situé dans le centre-bourg de Préfailles avec son cadre moderne et spacieux pour une immersion totale dans l’univers de chaque pièce. Programmation de qualité et soirée riche en émotion garantis !

Découvrez en cliquant ici tous les évènements programmés à Préfailles.

