Montséret Montséret Aude, Montséret FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR – L’OURS Montséret Montséret Catégories d’évènement: Aude

Montséret

FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR – L’OURS Montséret, 28 novembre 2021, Montséret. FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR – L’OURS Montséret

2021-11-28 18:00:00 – 2021-11-28

Montséret Aude Montséret “L’OURS” farce d’Anton Tchekhov par le théâtre de l’Hémione ( 66).

Durée : 0h55. Cette farce en un acte met en scène Elena Ivanovna Popova, une belle petite veuve, Grigori Stépanovitch Smirnov, un homme bourru et Louka, le vieux valet.

La mise en scène complètement débridée, permet de découvrir un ours dans tous ses états et une veuve pour le moins féministe avant l’heure ! isabelle_legendre@orange.fr +33 4 68 43 37 82 Montséret

dernière mise à jour : 2021-11-08 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montséret Autres Lieu Montséret Adresse Ville Montséret lieuville Montséret